Giochi a squadre per le Bibliolimpiadi di Luserna San Giovanni

Per inaugurare il nuovo anno di attività la BiblioAgorà, biblioteca comunale di Luserna San Giovanni in via ex Deportati e Internati 22, organizza un pomeriggio con giochi a squadre e sfide da superare, in collaborazione con il Servizio Giovani e Territorio della Diaconia Valdese e la Pro loco del paese.

“L’anno scorso le Bibliolimpiadi sono piaciute molto e quindi le riproponiamo, cambiando le attività. Ci saranno cinque squadre e altrettante postazioni di gioco. Ragazzi e bambini, ruotando, dovranno superare tutte le cinque prove”, racconta Belen Viciano, educatrice e referente delle attività della biblioteca.

Le squadre create saranno miste, comprendenti diverse fasce d’età, in modo che i componenti possano aiutarsi e sfruttare al meglio le proprie potenzialità. “I componenti di una squadra magari all’inizio non si conosceranno, ma dovranno collaborare. Saranno giochi di movimento e giochi creativi, quindi ci sarà spazio per tutti. Una volta superate le prove, ci sarà un’ultima sfida finale e vincerà chi otterrà più punti”.

Il ritrovo è previsto per domani, mercoledì 24 settembre, alle 16,30 davanti alla biblioteca. Dopo la merenda, cominceranno i giochi nella zona pedonale di via ex Deportati e Internati e lungo via Ribet.

In caso di maltempo l’attività sarà annullata. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il 334 2690425.

Aggiornamento delle 13,40

Le attività sono state annullate per le previsioni di maltempo.