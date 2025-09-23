Fissolo: "Per superare l'emergenza casa serve un vero piano dell'abitare"

Da settimane in Sala Rossa tiene banco "Vuoti a rendere", la delibera sul diritto alla casa proposta da alcuni cittadini ed associazioni legate a mondi del centrosinistra. L'atto avrebbe dovuto essere approvato prima della pausa estiva, ma il testo in questi mesi ha subito diverse modifiche e tagli.

Capogruppo Simone Fissolo, voi come Moderati siete stati sempre critici verso questo documento?

"Sì. Ed in più nell'ultima stesura la delibera è stata completamente svuotata dai principi essenziali. Noi non parteciperemo alla votazione perchè a questo punto si tratta di un documento inutile, che fa perdere tempo a Torino e ai cittadini".

In che senso "Vuoti a rendere" non porterà da nessuna parte?

"Nella nuova versione la delibera propone che la Città diventi un'agenzia immobiliare: capisca quindi se un alloggio è affittato o libero ed, in quest'ultimo caso, proponga al privato un contratto a canone concordato. Che differenza c'è rispetto ad un'agenzia? A questo si aggiunge il tema del diritto costituzionale di disporre della proprietà privata".

Quest'ultima questione ovviamente pone dei limiti sul piano pratico.

"Sì, perché il Comune può proporre una cifra per l'appartamento vuoto al proprietario, ma quest'ultimo non è obbligato ad accettare e può ovviamente rifiutare. Il privato non avrebbe cioè nessun obbligo verso la Città. Come se dicessimo che da domani proporremo agli automobilisti di non parcheggiare in divieto di sosta: se accetteranno bene, altrimenti…non fa nulla! Quindi questa nuova versione annacquata di "Vuoti a rendere" vuole impegnare delle risorse comunali, sia di personale che economiche, senza raggiungere nessun risultato".

Una parte della maggioranza non la pensa come voi Moderati...

"La delibera originale non ha ottenuto la regolarità tecnica. La proposta di espropri non si può fare e la nuova versione proposta dai colleghi non darà nessun risultato politico ed è uno sforzo inutile del Comune. E' una presa in giro per noi consiglieri, che discutiamo l'atto da settimane, e per i proponenti: sembra non si siano resi conto che la delibera è stata svuotata".

Ma come maggioranza avete già proposto e/o approvato qualcosa per cercare di risolvere il problema della carenza di alloggi in affitto, oltre a quello di calmierare i prezzi.

"Io condivido che ci sia un'emergenza casa, ma per me lo strumento per affrontarla si chiama "piano dell'abitare". Questo documento, approvato prima della pausa estiva, deve essere la base su cui lavorare nei prossimi 20 mesi: entro fine mandato la giunta deve portarlo a compimento".

Quali sono gli assi principali?

"In primis creare un comitato/cabina di regia dove siedano inquilini, proprietari, fondazioni bancarie, Terzo Settore, sindacati. Poi chiediamo che nel progetto preliminare del Piano Regolatore Generale - che ci verrà presentato entro l'anno- sia indicato una stima di alloggi sfitti e quali siano le aree della città dove concentrare gli sforzi per promuovere l'attività di Lo.C.A.Re, il servizio che si occupa degli affitti concordati".

Altre richieste?

"Che vengano potenziate e riviste le risorse di Lo.C.A.Re, prevedendo un rilancio in termini di modalità operative e gestionali. Dobbiamo investire in un "piano azzera vuoti", che preveda interventi straordinari di lavorazione del patrimonio residenziale di proprietà della Città. Prima di guardare fuori, infatti, guardiamoci in casa. Quante sono le strutture pubbliche abbandonate? Infine, rivediamo gli accordi territoriali per abbassare l'Imu a chi affitta a certe categorie".