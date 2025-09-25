Panini celebra 80 anni di eccellenza e innovazione nel cuore di Torino

Il 23 settembre, nella prestigiosa cornice di Palazzo Falletti di Barolo a Torino, Matica Group, leader mondiale nella produzione e fornitura di soluzioni tecnologiche per istituzioni finanziarie e governative e Panini, azienda di Torino leader nelle tecnologie di scansione assegni e digitalizzazione documentale hanno celebrato l’80° anniversario della storica azienda torinese. All’evento hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’onorevole Claudia Porchietto, Sottosegretario della Regione Piemonte e il dottor Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio e ai Mercati del Comune di Torino, insieme alle precedenti proprietà, compresa la famiglia Panini, rappresentata dalla dottoressa Valeria Panini. Una presenza che ha sottolineato il valore e la continuità di una realtà capace di innovare costantemente pur rimanendo fedele alle proprie radici. Anche l’Assessore del Bilancio e dello Sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano, ha voluto inviare un messaggio di congratulazioni:

“L’ottantesimo anniversario di Panini S.p.A. è un’importante ricorrenza: è il simbolo della capacità di un’impresa torinese di resistere, rinnovarsi e affrontare le trasformazioni del mercato mantenendo alta la qualità, la credibilità e la vocazione all’innovazione. Un esempio concreto di come la manifattura piemontese possa combinare tradizione e futuro, radicamento locale e apertura internazionale. L’ingresso in Matica Group rappresenta un nuovo capitolo di crescita e sviluppo, che conferma la centralità del Piemonte quale luogo privilegiato per fare impresa, investire e innovare.”

L’anniversario, infatti, è coinciso anche con l’operazione di acquisto dell’azienda da parte di Matica Fintec S.p.A., precedentemente di proprietà di SETA Holding.

L’operazione unisce due aziende di riferimento del settore, con un know-how consolidato nelle transazioni finanziarie sicure, rafforzando le capacità infrastrutturali di Matica Fintec nel banking e posizionando la società per una crescita accelerata nei mercati core. Un passo, questo, che guarda ai prossimi 80 anni con la stessa determinazione che ha guidato le due aziende sinora, mantenendo sempre lo stesso spirito di innovazione.

«Panini è un’azienda di prim’ordine con una forte tradizione nella tecnologia bancaria e rapporti storici con le principali istituzioni finanziarie», ha commentato Sandro Camilleri, CEO di Matica Fintec. «Questa acquisizione si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita nel fintech, rafforza il nostro portafoglio e amplia la nostra leadership nell’ecosistema dei pagamenti e dell’identità. Il nostro obiettivo è quello di garantire un futuro prospero all’azienda e a tutte le famiglie che ne fanno parte e che hanno contribuito negli anni a costruire questo successo».

Nel corso di questi ottant’anni, Panini ha contribuito attivamente a numerosi progetti sociali, rafforzando il proprio legame con le comunità locali e consolidando un’immagine di brand responsabile e riconosciuto a livello internazionale. Tra le iniziative più rilevanti si annoverano programmi in ambito educativo in collaborazione con SDA Bocconi, progetti di ricerca medica con l’Istituto Mario Negri, interventi a supporto di diversi ospedali e la partnership con I Bambini delle Fate, a sostegno di percorsi di inclusione sociale che coinvolgono i ragazzi affetti da neurodivergenze per cui quest’anno l’azienda ha vinto la Menzione Giuria “Per un cambio di prospettiva guardami con i miei occhi” nell’area Area Ambiente Etica e Responsabilità sociale nell’ambito del Premio Eccellenza Formazione (PEF).

La giornata del 23 settembre si è aperta con un’attività speciale organizzata da Esperienza Vermouth, durante la quale i dipendenti di Panini hanno potuto cimentarsi non con chip e assegni, ma con aromi e spezie per creare il vermouth, un’altra eccellenza tutta torinese. Parallelamente, i clienti di Panini e Matica provenienti dall’area EMEA hanno visitato lo stabilimento di Matica Group a Galliate (NO), dove hanno assistito alle demo dei nuovi prodotti, per poi concludere il pomeriggio con una raffinata degustazione del celebre Bicerin, un’altra specialità della città, presso la Caffetteria Reale di Torino. In serata, entrambi i gruppi si sono ritrovati per la cena di gala ospitata nello storico Palazzo Barolo.

Su Matica Fintec S.p.A.

Matica Fintec S.p.A. è una società fintech leader a livello globale, specializzata in pagamenti digitali sicuri, macchine per la personalizzazione e la stampa di carte d’identità e smart card. Con sede a Galliate (NO), Italia, e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), l’azienda sviluppa e produce soluzioni hardware e software per sistemi di emissione centralizzata e decentralizzata, supportando governi, istituzioni finanziarie e aziende in tutto il mondo.

Come parte del gruppo Matica, l’azienda offre soluzioni affidabili e innovative, supportate da un’esperienza e una presenza globale.

Su Panini S.p.A.

Fondata a Torino, Italia, Panini consente ai propri clienti di gestire in sicurezza informazioni di valore e prevenire le frodi grazie a soluzioni innovative. L’azienda offre soluzioni di check capture che permettono di sfruttare appieno i vantaggi e le efficienze derivanti dalla digitalizzazione degli assegni. Forte di questa expertise, Panini ha sviluppato BioCred, un proprio metodo biometrico brevettato, per offrire una soluzione completa di identità sicura.

Panini continua a espandere il proprio portafoglio per garantire elevati standard di sicurezza e un’esperienza fluida per utenti e clienti.