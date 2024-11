Torino City Marathon, il conto alla rovescia è iniziato: tutti a correre il prossimo 1 dicembre

Correre è il verbo che guida ogni azione della Torino City Marathon. L’edizione 2024, che si svolgerà domenica 1 dicembre, “corre” verso il record di iscritti e “fa correre” i runner di tutti i livelli, grazie alle tre distanze in programma: maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e la stracittadina di circa 5 km.

Rispetto allo scorso anno i numeri dei due appuntamenti competitivi, maratona e mezza maratona, sono più che raddoppiati ed entrambi hanno già fatto registrare il sold out: saranno 3.500 i runner al via della Torino City Marathon e 2.500 quelli della Torino City Half Marathon. Sta crescendo anche il numero dei partecipanti alla Torino City Run, che si stima possa raggiungere i 3.500, per un totale di 9.500. «Che più che un traguardo, seppur importante, è una nuova partenza» dichiara Luca Vergnano del team organizzatore.