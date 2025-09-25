Querelle Pittau-Mongiello: il giudice archivia la posizione dell’ex Cinque Stelle

Si chiude con l’archiviazione la querelle tra l’ex Cinque Stelle Giorgio Pittau e il consigliere di Pinerolo Trasparente Dario Mongiello. La seconda, perché una era già stata pronunciata lo scorso autunno e poi impugnata da Mongiello.

La vicenda risale al Consiglio comunale del 31 maggio 2022, in cui Pittau legge un comunicato della maggioranza dove si accusa il consigliere di opposizione di usare il suo ruolo pubblico per ottenere più click per il giornale che dirige (vocepinerolese.it).

Un’opinione che per il giudice non era penalmente rilevante la prima volta e non lo è neppure dopo l’impugnazione. Pittau, pur mostrando sollievo, non nasconde l’amarezza per “un espediente esecrabile che tende a colpire una persona, che porta un’opinione a nome di tutta la maggioranza”.

Parole del suo discorso in apertura del Consiglio comunale di martedì 23 settembre, dove ha dato la notizia dell’archiviazione: “Lascia l’amaro in bocca venire minacciati nell’esercizio delle proprie funzioni politiche, perché devi metterti un avvocato e non sentirti libero di esprimere delle opinioni perché vieni colpito personalmente” aggiunge a margine della seduta.

Dal canto suo Mongiello sottolinea come abbia “fatto una querela perché non permetto a nessuno di dire che uso il mio ruolo pubblico per interessi privati. Il giudice ha riportato questa posizione in un contesto di critica politica e non l’ha condannata. È un’interpretazione che non condivido, ma non mi fermerò qui”. Parole che suonano di nuovo come una minaccia al rivale, ma su cui non dà ulteriori chiarimenti.