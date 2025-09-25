Giornata Mondiale del Cuore, all'ospedale di Rivoli edizione speciale di Evviva!

Anche quest’anno l’AslTo3 celebra la Giornata Mondiale del Cuore con un’edizione speciale di Evviva! organizzata davanti all’Ospedale di Rivoli e dentro i singoli reparti.

La manifestazione si rivolge a tutta la popolazione e in particolare a studenti e insegnanti di tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, per diffondere la cultura della prevenzione, specialmente in ambito cardiovascolare, la promozione dei corretti stili di vita, i principi di base della rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo precoce del defibrillatore.

Lunedì 29 settembre, dalle 8.30 alle 15, davanti all’Ospedale di Rivoli, stand animati dai professionisti sanitari, insieme alle Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato accoglieranno circa 2.000 ragazzi di 105 classi del territorio di Rivoli.

Per questa speciale occasione, le porte dei reparti dell’Ospedale si apriranno agli studenti, che avranno l’opportunità di imparare a conoscere da vicino le attività sanitarie, a partire da come funzionano la sala operatoria, la rianimazione, l’emodimnamica, la radiologia e il pronto soccorso.

I nostri specialisti saranno disponibili per la popolazione a effettuare la rilevazione dei parametri vitali, glicemia ed elettrocardiogramma. Per chi lo desidera sarà possibile anche la valutazione del BMI, Indice di massa corporea.

L’iniziativa è coordinata dal reparto di Rianimazione e Anestesia diretto da Michele Grio, con la collaborazione speciale, per questo evento mirato al “cuore”, della Cardiologia diretta da Ferdinando Varbella, e coinvolge tutti i professionisti della salute dell’ospedale di Rivoli.

Evviva! a Rivoli rientra nel calendario di attività nazionali per il World Heart Day, promossa dalla World Heart Federation (WHF) e coordinata in Italia da Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro nazionale della WHF.