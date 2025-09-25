Piemonte pronto ad accogliere la neonata di Gaza con grave malformazione congenita

"Il Piemonte fino ad oggi ha accolto 12 bambini in arrivo da Gaza per garantire loro cure e assistenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, grazie alla collaborazione con la Farnesina e il coinvolgimento nel tavolo Food for Gaza. Nelle scorse ore l’onorevole Grimaldi e la consigliera regionale Ravinale ci hanno segnalato il caso di questa neonata e ci siamo immediatamente messi a disposizione per il suo arrivo in Italia e le sue cure nel nostro ospedale. In una situazione così drammatica e complessa dare ogni aiuto possibile è per noi un dovere", hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi a proposito di una piccola in cura all’ospedale di Gaza City.
