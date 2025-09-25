 / Sanità

Piemonte pronto ad accogliere la neonata di Gaza con grave malformazione congenita

Il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: “In costante contatto con la Farnesina per assicurare alle piccola le cure all’ospedale Regina Margherita”

L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino

"Il Piemonte fino ad oggi ha accolto 12 bambini in arrivo da Gaza per garantire loro cure e assistenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, grazie alla collaborazione con la Farnesina e il coinvolgimento nel tavolo Food for Gaza. Nelle scorse ore l’onorevole Grimaldi e la consigliera regionale Ravinale ci hanno segnalato il caso di questa neonata e ci siamo immediatamente messi a disposizione per il suo arrivo in Italia e le sue cure nel nostro ospedale. In una situazione così drammatica e complessa dare ogni aiuto possibile è per noi un dovere", hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi a proposito di una piccola in cura all’ospedale di Gaza City.

