Tenta di rubare vestiti in un centro commerciale di Nichelino, ma viene scoperto: arrestato

Un uomo di 34 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato ieri a nichelino da parte dei carabinieri.

Si trovava all'interno del centro commerciale di via Cacciatori quando ha tentato di rubare alcuni capi d'abbigliamento. E' stato però scoperto dall'addetto alla sicurezza del punto vendita.



Vistosi scoperto, il malvivente - già noto alle forze dell'ordine - ha aggredito l'addetto. Sul posto sono arrivati i militari che lo hanno bloccato. E' stato arrestato con l'accusa di rapina impropria e ora si trova in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.