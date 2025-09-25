Energia, Undo: completata acquisizione di otto progetti fotovoltaici e agrovoltaici al Centro-Sud

(Adnkronos) - Undo Group, attraverso la controllata Sol Terram Srl, ha finalizzato l’acquisizione di otto progetti fotovoltaici e agrovoltaici Rtb (Ready To Build), per una potenza complessiva di 170 MWp, localizzati nel Centro-Sud Italia. Le attività provengono da una realtà attiva nell'ambito energy. E' quanto fa sapere l'azienda in una nota.

Una volta in esercizio gli impianti genereranno oltre 250 GWh annui di energia che potranno soddisfare in 12 mesi il fabbisogno di circa 100mila famiglie, contribuendo a evitare l’emissione di oltre 80mila tonnellate di CO2, pari a quelle prodotte da circa 53mila automobili.

"L’operazione rappresenta un passo decisivo nel percorso del nostro piano industriale, compiendo un importante passaggio di dimensione che proietta il Gruppo a interpretare un ruolo da protagonista nella trasformazione energetica italiana. La nostra forza risiede nella rapidità, nelle competenze, nelle capacità e nella coesione delle nostre persone. Qualità, queste, che ci consentono di chiudere operazioni a fianco di grandi multinazionali, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Tutto ciò è il frutto di un lavoro collettivo, reso possibile anche dal sostegno dei partner e dalla fiducia del Gruppo Banca Popolare del Lazio, che dimostra come anche istituti di non grandi dimensioni possano incidere positivamente e in modo determinante sul futuro imprenditoriale italiano", afferma Umberto Deodati, Ceo di Undo Group.