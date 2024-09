Proteste e fischietti per salutare chi parte: la protesta dei lavoratori Operosa scandisce la mattinata a Porta Nuova

Duecento persone in tutto il Piemonte tra gli appalti di Rfi e quelli di Grandi Stazioni, addetti alle pulizie e alle manutenzioni, da Porta Nuova a tutte le Stazioni, tramite la società Operosa . Bandiere e fischietti assordanti, per accogliere chi arrivava in città o congedarsi da chi partiva.

Niente pulizie, insomma, per le stazioni e negli uffici. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fast Confsal. Al centro della discussione, le relazioni sindacali con l'azienda è il rispetto del contratto. Come spiega Federico Chiariello, coordinatore regionale Fit Cisl Piemonte Mobilità ferroviaria: "È la prima azione di sciopero perché hanno interrotto le relazioni industriali e non rispettano il contratto. Per esempio ci sono assegnazioni fatte per linee e non per impianti, così da trovarsi con addetti che devono operare in decine di impianti". Ma ci sono anche temi di equilibri interni: "Hanno preso più interinali di quanti si possano inserire per legge", dice Chiariello.

"Altre azioni, se non ci ascoltano"