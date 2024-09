Leinì, l'officina Moduloventisei si trasforma in una galleria d'arte per la mostra collettiva di 22 artisti

Una mostra diffusa che trasformerà l’officina di Pierfranco Giolito a Leinì in un’unica grande installazione per due giorni, sabato 28 dalle 18 alle 22 e domenica 29 settembre dalle 11 alle 17, al mattino alle 11 con una “Colazione d’Arte” condotta da Marzia Capannolo: Di ferro e di fuoco.

L’Arte di forgiare l’Arte Un’officina è tante cose. Un luogo di produzione prima di tutto, alchemico e creativo, dove le idee si plasmano in forme, si fanno materia, prima di uscire e andare nella vita, nelle case, nelle gallerie d'arte. Moduloventisei di Pierfranco Giolito è una fucina di design e di arte che si forgia nel metallo. Vent’anni di lavoro. E vanno festeggiati, ricordando un percorso fatto da molti nomi, ciascuno un pezzo della storia. Per due giorni l’officina diventa uno spazio aperto, comune, in cui Pier ha chiamato a raccolta le artiste e gli artisti con cui ha lavorato. Ciascuno presente con un’opera. Una

festa che non è un’autocelebrazione ma il desiderio di creare un momento presente condiviso che è ricordo e sguardo al futuro. Una piccola storia di creatività e amicizia che si ha voglia di fermare, di rivivere, di farne tesoro per portarsela dietro.

"Durante questi anni ho avuto occasione di collaborare con diversi artisti/e con cui ho costruito un rapporto lavorativo e intellettuale oltre che di amicizia, un’esperienza stimolante che mi ha aperto confini mentali e professionali, portando anche alla nascita di progetti a quattro mani. In occasione del ventennale della mia Officina ho deciso di realizzare un evento/festa della durata di due giorni in cui saranno esposte le opere di alcuni artisti e artiste che hanno dato forma alla loro creatività insieme a me” Pierfranco Giolito.

Lo spazio interno ed esterno dell’Officina come un unico luogo espositivo, dove opere diverse si dispongono con naturalezza, come se fossero a casa. Una casa da aprire come quando si dà una festa. Gli amici prima di tutto, e poi chi ha voglia di venire, di ascoltare, raccontare. Moduloventisei diventa un dispositivo artistico libero, attivatore di storie e suggestioni, di memorie e magari incubatore di nuove avventure. Un invito a stare insieme, in collaborazione con Olga Gambari e Marco Enrico Giacomelli, anche loro amici con cui Pier ha condiviso progetti, chiacchiere, viaggi. Un evento pilota per un futuro appuntamento con cadenza annuale.