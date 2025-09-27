"Prostituzione in pieno giorno davanti ad anziani e bambini": la lettera al direttore di un cittadino di Nichelino

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al direttore di un nostro lettore sul Parco Pubblico "I Tronchi" di Nichelino: "Vorrei fare una "segnalazione" riguardo alla presenza di "attività" di prostituzione dentro il Parco Pubblico “I Tronchi” di Nichelino in pieno giorno e alla presenza di donne con bambini e anziani o gente seduta sulle panchine. Segnalo anche la presenza di prostitute a fianco delle rotatorie della Circonvallazione di Borgaretto di Beinasco e della rotonda principale della Tangenziale di Torino (nel territorio di Nichelino). Ho segnalato la situazione anche al Comune con svariate e-mail ma, attualmente, non è stato preso nessun provvedimento per contrastare tale fenomeno di degrado. Il problema in quei luoghi non è nuovo, ma si protrae dai primi anni 2000 (quasi 25 anni). In allegato a questa e-mail, vi invio una foto ripresa dentro il parco pubblico a "testimonianza" ti tale degrado".