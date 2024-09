Oltre 650 persone firmano una petizione per dire no all'area pedonale sperimentale in via Lancia

"Ammesso che l'area pedonale sia (per metà) utile durante l'ingresso/uscita da scuola (effetto ottenibile con dei semplici dissuasori a scomparsa), è totalmente inutile nelle altre ore in questa zona, che ha le aree verdi in corso Brunelleschi a 30 metri, la pista ciclabile di corso Monte Cucco a 100 metri, il Parco Ruffini a 300 metri, il giardinetto di via Stelvio poco più in là. Rimarrà un'area per passeggio cani", aggiunge con tono ironico Talinucci.

I problemi arrecati ai negozi della zona

La nota evidenzia poi il "forte disagio dei 6 esercizi commerciali del tratto interessato, che subiscono un rilevante impatto negativo sul volume di affari con rischi di cessazione dell'attività nel caso il blocco si dovesse protrarre. Al riguardo, si riporta che i gestori dei suddetti esercizi attendevano in data 23 settembre una visita della Presidente Troise annunciata nei giorni precedenti e poi non avvenuta".

"Togliere transenne e divieti quanto prima"