A Moncalieri e Stupinigi si pedala con Moser e Bugno per far correre la ricerca contro la fibrosi cistica

Sabato 𝟰 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, per festeggiare il mese dedicato alla ricerca e all’informazione sulla fibrosi cistica, il Charity Bike Tour FFC Ricerca, evento che unisce ciclismo, ricerca e solidarietà, passerà dalla nostra Regione e farà tappa anche alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e al PalaExpo di Moncalieri.

Tanti i campioni del passato coinvolti

A capitanare la carovana di ciclisti del 13° Bike Tour, che da 12 anni attraversa diverse Regioni per mantenere alta l'attenzione sulla malattia e incontrare i sostenitori sul territorio, il presidente Matteo Marzotto, insieme a tanti idoli del ciclismo come Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Mara Mosole, Gilberto Simoni, Alessandra Fior, Gianni Bugno, oltre a Davide Cassani, Iader Fabbri, Max Lelli e Fabrizio Macchi.

Appuntamento a Stupinigi e Moncalieri

L'appuntamento è sabato 4 ottobre alle ore 14 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, accolto da un flashmob e dalla Banda Puccini di Nichelino, grazie alla collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano; alle ore 15.00 altra tappa al PalaExpo di Moncalieri, all’intero della Fiera Nazionale della Trippa, per festeggiare insieme questo grande evento solidale e mediatico, di rilevanza nazionale.

La sera, nella splendida cornice del "Ristorante Snodo" alle OGR di Torino, si terrà la Charity Dinner organizzata con grande dedizione dalla Delegazione di Nichelino e Moncalieri, insieme alle altre Delegazioni torinesi. Il prestigioso evento, andato sold out, vede la presenza di oltre 140 ospiti, tra atleti, testimonial, sostenitori, volontari e ovviamente il presidente di FFC Ricerca Matteo Marzotto.

Per informazioni: Delegazione FFC Nichelino e Moncalieri Anna 392.0861474 - Chiara 333.2923955