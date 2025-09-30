 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 30 settembre 2025, 09:58

Piazza Facta a Pinerolo: in arrivo una Ztl ‘rigida’ nella bella stagione

Il divieto di transito sarà h24 nei festivi e arriveranno le multe per chi trasgredisce

L’incrocio tra corso Torino e piazza Facta

L’incrocio tra corso Torino e piazza Facta

Il Comune di Pinerolo cambia regole sulla Ztl in piazza Facta. Il divieto di transito non sarà più attivo tutto l’anno, dalle 19 alle 2, ma sarà concentrato nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e vale per tutti i veicoli, anche quelli in possesso del tagliando per le altre Ztl o per le aree pedonali. Dal lunedì al sabato rimarrà lo stesso orario, mentre per i festivi ci sarà lo stop per 24 ore sino alle 2 del giorno seguente. Per fare un esempio, nel fine settimana, in quei 5 mesi, non si potrà svoltare in piazza, da corso Torino, dalle 19 di sabato alle 2 del lunedì.

Confermata, invece, la zona pedonale tra i portici di via Savoia a nord e la piazza. Ma qui si potrà transitare, per chi ha il tagliando, percorrendo via Savoia. Per consentire il transito, verrà rivista la posizione del dehors del bar all’angolo tra piazza Vittorio Veneto e via Savoia.

Per verificare che il divieto di accesso a piazza Facta venga rispettato, verranno riposizionate le telecamere a partire dal 1° maggio 2026 per emettere sanzioni a chi ignora gli orari della Ztl.

“Di fatto regolamentiamo una situazione già esistente e rendiamo effettivamente possibile usare la piazza come area pedonale, negli orari stabiliti, con un sistema di controllo” commenta l’assessore comunale alla Viabilità Giulia Proietti.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium