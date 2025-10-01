 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 01 ottobre 2025, 12:52

Auto restano bloccate tra le sbarre del passaggio a livello: traffico in tilt a Nichelino

Ecco cosa è successo nel pomeriggio di lunedì nei pressi della stazione

Immagine di archivio

Immagine di archivio

Un film già visto. A Nichelino due auto sono rimaste bloccate tra le sbarre del passaggio a livello della stazione, bloccando il traffico e creando disagi e problemi nel pomeriggio di lunedì 29 settembre.

Le due vetture si sono fermate sui binari, al passaggio tra Nichelino e Moncalieri Sangone. Il risultato è stato che alla stazione di Porta Susa è arrivato con oltre un'ora di ritardo il treno partito da Pinerolo alle 17.17 diretto al centro di Torino, con il convoglio rimasto fermo - a causa di questo imprevisto - per una cinquantina di minuti nei pressi della stazione di Nichelino.

Purtroppo, una volta di più, i 'furbetti del volante', anzi del passaggio a livello con la loro imprudenza hanno causato problemi a molti, causando ritardi e disagi alla circolazione.

Massimo De Marzi

