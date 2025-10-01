Il consigliere è in bagno e cade il numero legale: “Estromesso anche dalla chat WhatsApp”

Il consigliere è in bagno e cade (di nuovo) il numero legale. È accaduto ieri sera nel corso del Consiglio della Circoscrizione 2. Il tempo di discutere un’interpellanza, approvare il verbale del consiglio precedente e subito dopo ecco il patatrac all’approvazione della delibera sulla nuova Sala lettura di Mirafiori sud, in via Negarville.

Tre assenti

Alla conta dei numeri la maggioranza si è trovata con due assenti giustificati (Alessandro Nucera e Giovanni Caci) e un consigliere (Piero Ventre) che non ha risposto all’appello. Facendo cadere, suo malgrado, il numero legale. “A causa di problemi, piuttosto importanti, di salute stavo seguendo la seduta da remoto - spiega Ventre - Ma al momento dell’appello non ho sentito, ero ai servizi igienici. Sarà stata questione di pochi secondi. Ho profuso anche a spiegare cosa fosse successo, niente da fare”.

Via dalla chat

Il fatto ha avuto ripercussioni immediate. “Sono stato criticato aspramente - continua Ventre - ma non era mia intenzione fare uno sgarbo alla maggioranza”. Ventre, infatti, è nel mirino perché in procinto di passare in minoranza (nel gruppo di Fratelli d’Italia).

“Sono stato anche rimosso dalla chat whatsapp di maggioranza. Lo considero un atto penoso, ci sono persone che si sono assentate molte più volte di me in questi tre anni” conclude. Per il presidente della 2, Luca Rolandi, “è arrivata l’ora di scegliere da che parte stare. Anche per il bene del lavoro della Circoscrizione”.