Tutto pronto per la seconda edizione della GruRun

Appuntamento domenica 5 ottobre al parco Porporati con la seconda edizione di GruRun, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dalle Associazioni Grugliaschiamo APS e Iride Asd con il patrocinio della Città di Grugliasco. Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto all’Associazione “L’Isola che non c’è ODV”.

L'evento mira a promuovere i valori di sostenibilità, solidarietà e rispetto per l’ambiente coniugandoli con quelli legati allo sport e ad uno stile di vita sano e attivo, nonché ad arricchire la comunità locale, favorendo l’integrazione, la collaborazione e il potenziamento della rete dei contatti sociali.

Il verde e bellissimo parco Porporati sarà il luogo di ritrovo dei podisti.

Anche in questa edizione saranno 2 i percorsi della manifestazione.

Un percorso più lungo di circa 10 km ed uno più corto di circa 6,5 km.

Ambedue i percorsi consentiranno ai partecipanti di poter correre/camminare, attraversando molti parchi grugliaschesi e zone verdi della città, e trascorrere in compagnia una sana, attiva e piacevole mattinata.