Il 29 novembre Giornata dei diritti dell'infanzia: a Grugliasco Festa per la pace

In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia che ricorre sabato 29 novembre e, in particolare della Convenzione Onu 1989, la Città di Grugliasco organizza un pomeriggio di incontri tematici e proposte di gioco per bambine e bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie. L'appuntamento è fissato per le 15 al parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31, nei padiglioni “La Nave” e Chalet Allemand” e si protrarrà fino alle 18.

Questi gli stand presenti nel parco: all'interno dello Chalet Allemand sarà presente Agamus ets con “Prendiamoci per mano, laboratori musicali” per cui è obbligatoria la prenotazione al link https://dgta.li/i5pf85; presso la Nave, invece gli stand saranno: l'Asl To3 con Promozione della Salute; la biblioteca civica Pablo Neruda con il punto prestito; la Camst Group con “Dammi un cinque!”, il centro infanzia Bolle di Musica e la Cooperativa3E60 con “Fili di Pace”; Il Centro per le Famiglie, la Uisp, il Consorzio ovest Solidale, la Scs la Carabattola con “I colori della pace – le sfumature della pace”, l'istituto comprensivo King con “Volo di Pace”; il nido d'infanzia comunale Bambini di Terezin con “Profumi, sapori e colori di pace”; il nido d'infanzia Beatrice Allende e la Cooperativa Aldia con “Facciamo La pace? Costruiamo insieme una città senza fine”; il nido d'infanzia Hakuna Matata e la cooperativa Paradigma con “Insieme per un mondo più bello” e il nido l'infanzia Pimparadiso con la cooperativa Il Margine con “Il vento tra i capelli, la pace nel cuore e i piedi nel mondo è ciò che vogliamo!”.

Alle 17,45 è previsto un flash mob organizzato con i ragazzi del centro diurno Capolavoro della Cooperativa Paradigma.

«La Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza commemora l'approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989 – afferma il vicesindaco Elisa Martino - Quest'anno a Grugliasco dedichiamo la giornata alla celebrazione della pace, quale diritto del bambino a un'educazione che promuova la comprensione, la tolleranza e l'amicizia. I nidi, le scuole dell'infanzia, le associazioni sono i luoghi primari di socializzazione e apprendimento insieme alla famiglia e congiuntamente sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale: ossia educare alla nonviolenza; attraverso progetti didattici specifici, infatti, i bambini imparano a riconoscere e gestire i conflitti in modo costruttivo, a sviluppare l'empatia e a praticare la fraternità fin dai primi anni di vita. A Grugliasco, anche sul tema della Pace, abbiamo messo in connessione con il Comune, i servizi educativi, le scuole, le associazioni, i commercianti e i cittadini, organizzando un presidio per la Pace e la Giornata dei Diritti dell’Infanzia, perché la Pace è un bene comune da tutelare con azioni congiunte e diffuse. Nella nostra Città, i giovani sono i protagonisti di progetti di cittadinanza attiva e grazie al loro esempio abbiamo deciso di aderire alla Rete nazionale per la Pace, così come l’Istituto Comprensivo King e di invitare anche gli altri istituti a farne parte quale impegno civico della comunità educante».