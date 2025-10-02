Un pomeriggio al Museo dei Burattini: laboratori e spettacolo del Piccolo Principe

Oggi pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, il Museo dei Burattini MuBuM di borgo San Paolo, in via Di Nanni, invita grandi e piccini a un pomeriggio speciale all’insegna di teatri in miniatura, laboratori creativi e spettacoli.

Il programma

Il programma prevede un laboratorio di burattini, durante il quale i partecipanti potranno realizzare i propri personaggi e sperimentare le tecniche di animazione. Non mancherà una merenda offerta dalla Gastronomia Vegana, pensata per rendere ancora più piacevole il pomeriggio. A completare l’esperienza, la performance teatrale de Il Piccolo Principe, che porterà in scena un classico intramontabile amato da grandi e bambini.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo del teatro e della narrazione, stimolando creatività, manualità e immaginazione, all’interno di un contesto educativo e culturale unico come quello del MuBuM.