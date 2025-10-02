 / Politica

02 ottobre 2025

Torino-Lione, sopralluogo dell'assessore regionale Bussalino: "Opera strategica"

Ad oggi siamo al 27% di avanzamento, su un totale di 164 chilometri di gallerie, con 3.500 persone impegnate

Sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Bussalino, a Saint-Martin-de-la-Porte e a Chiomonte, per vedere sul campo lo stato di avanzamento dei cantieri della Torino-Lione

"Nonostante la complessità - ha commentato al termine della visita - i lavori stanno procedendo con rapidità: scavi realizzati sia con mezzi meccanici innovativi sia tradizionali, che testimoniano l’impegno straordinario delle maestranze". 

Lo stato dei lavori 

Ad oggi siamo al 27% di avanzamento, su un totale di 164 chilometri di gallerie, con 3.500 persone impegnate tra Italia e Francia. "La Torino-Lione - aggiunge Bussalino - è un’opera strategica per il futuro della mobilità sostenibile internazionale: consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e un rilevante trasferimento del traffico merci dalla gomma al ferro, con benefici ambientali e competitivi".

Cinzia Gatti

