Nicco: "Il Consiglio regionale prenda le distanze da violenza e devastazioni"

"I gravi episodi di violenza e devastazione avvenuti a Torino negli ultimi giorni sono inaccettabili. Come Presidente del Consiglio regionale spero e mi aspetto che, nella prossima seduta, tutte le forze politiche che compongono l’Assemblea prendano le distanze e condannino in modo chiaro e netto, senza se e senza ma, queste azioni che nulla hanno a che vedere con la democrazia, il diritto a manifestare e le rivendicazioni politiche". Così il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco.

"Non c’è alcun problema a confrontarsi con chi manifesta opinioni diverse in modo pacifico: io stesso nei giorni scorsi ho ricevuto una delegazione pro-Palestina per ascoltarne le ragioni e le richieste. Ma la stessa disponibilità non può esserci con chi si macchia di violenze e devastazioni: verso questi, confido ci sia una sola posizione, la condanna unanime, senza distinzioni e ferma di tutto il Consiglio regionale", ha aggiunto Nicco.