Piazza Risorgimento, tra panchine e aiuole tornano i bivacchi

Tornano i senza fissa dimora in piazza Risorgimento, accompagnati da bottiglie di alcolici, suppellettili e rifiuti sparsi. A denunciarlo è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, che lancia l’allarme per una situazione definita “non più tollerabile”.

Secondo Morando, la “linea morbida” adottata fino a oggi dall’amministrazione comunale non avrebbe prodotto risultati, anzi avrebbe alimentato un clima di degrado crescente: “Oltre ai rifiuti e ai bisogni espletati in pubblico – afferma – i residenti sono spesso costretti a subire molestie da parte di persone in stato di ebbrezza. È ora che la priorità torni a essere la sicurezza e la tutela di chi vive e lavora nel quartiere”.

Il leghista chiede quindi un cambio di passo immediato, con interventi più incisivi di controllo per garantire maggiore decoro.