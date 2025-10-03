 / Politica

Politica | 03 ottobre 2025, 11:12

Piazza Risorgimento, tra panchine e aiuole tornano i bivacchi

Morando (Lega): “Linea morbida fallita, servono controlli più duri per tutelare i residenti”

Nuovi bivacchi in piazza Risorgimento

Nuovi bivacchi in piazza Risorgimento

Tornano i senza fissa dimora in piazza Risorgimento, accompagnati da bottiglie di alcolici, suppellettili e rifiuti sparsi. A denunciarlo è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, che lancia l’allarme per una situazione definita “non più tollerabile”.

Secondo Morando, la “linea morbida” adottata fino a oggi dall’amministrazione comunale non avrebbe prodotto risultati, anzi avrebbe alimentato un clima di degrado crescente: “Oltre ai rifiuti e ai bisogni espletati in pubblico – afferma – i residenti sono spesso costretti a subire molestie da parte di persone in stato di ebbrezza. È ora che la priorità torni a essere la sicurezza e la tutela di chi vive e lavora nel quartiere”.

Il leghista chiede quindi un cambio di passo immediato, con interventi più incisivi di controllo per garantire maggiore decoro.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium