Una nuova vita per l'ex Cepa di via Sospello: inaugurata la sede della storica azienda torinese Geass [VIDEO]

Da un'azienda storica all'altra: in via Sospello 49, al posto della vecchia Cepa, da oggi c'è la Geass. L'azienda torinese che commercializza strumenti di laboratorio, che ha da poco compiuto 30 anni, ha riqualificato l'edificio e ha inaugurato la nuova sede nel quartiere Madonna di Campagna.

Gedda: "Crediamo in questo quartiere"

"Crediamo in questo quartiere e soprattutto in questa città - ha spiegato il ceo dell'azienda, Guido Gedda -. Torino è dove sono nato e resteremo sempre qui, ma è anche un brand che ci qualifica di fronte ai nostri clienti, che conoscono Torino come città tecnologica. Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale e continuare a innovare in nuove tecnologie".

Favaro: "Imprenditori che danno lavoro"

A tagliare il nastro anche la vicesindaca Michela Favaro, che ha elogiato ogni azienda che apre o che investe nel territorio: "In questi momenti prendiamo un po' di fiducia e di speranza, significa che ci sono imprenditori che credono nel territorio e che danno lavoro".

I commenti

"Hanno portato un faro nella nostra via" ha commentato il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti. "Magari ci fossero realtà così belle, che riqualificano un territorio in cui ci sono tante fragilità e incertezze per il commercio - ha aggiunto la consigliera comunale Federica Scanderebech -. Vedere aziende floride che vogliono rimanere sul territorio, ben vengano altre aziende come la Geass".

"Siamo felicissimi di ospitare questo nuovo insediamento produttivo - ha concluso il coordinatore alle attività produttive della circoscrizione Alfredo Ballatore - che porta lustro anche con la visione di nuovi giovani che si approcciano al lavoro. Siamo felici di poter dare il nostro contributo e che magari nel tempo possano nascere collaborazioni".