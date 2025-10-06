A Torino, il primo appuntamento del progetto di rete europea tra enti locali contro la corruzione



Si svolgeranno a Torino, il 7 e 8 ottobre, le prime due giornate formative del progetto ACT NOW – Active Citizens Together Now, finanziato dall’Unione Europea, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta Antifrode (OLAF), e realizzato da Avviso Pubblico in collaborazione con il centro di ricerca RE-ACT.

Gli incontri, dal titolo ‘Proteggere i fondi dell'UE dalla corruzione e dalle frodi. L'azione di prevenzione degli Enti locali’, patrocinati dal Comune di Torino e, in particolare, dalla Segreteria Generale della Città di Torino, si terranno presso la Sala Bobbio del Comune, in via Corte d'Appello 16.

Il progetto, che coinvolgerà successivamente le città di Bari, Palermo, Padova e Roma per poi concludersi nuovamente a Torino con una conferenza finale alla quale parteciperanno rappresentanti provenienti da oltre 20 Paesi europei, è destinato ad amministratori locali, dirigenti, funzionari, responsabili anticorruzione e dipendenti pubblici.

Un’occasione unica di formazione intensiva e gratuita per acquisire strumenti concreti e porre le basi per la creazione di una rete europea di enti locali, disposti a collaborare per migliorare le capacità e le competenze in materia di anticorruzione e antifrode in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

I seminari formativi, che saranno gratuiti con lezioni frontali e interattive, mirano a rafforzare la capacità degli enti di riconoscere e gestire i rischi di corruzione e frode, nonché a promuovere la conoscenza e la diffusione di buone pratiche amministrative per prevenire tali fenomeni.

Tra le tematiche affrontate: l’etica e l’integrità come patrimonio delle pubbliche amministrazioni, la percezione della corruzione, i contratti e gli appalti pubblici, il conflitto di interesse, i codici di condotta per i dipendenti, con indicazioni concrete rivolte ad amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici.

Ci si concentrerà inoltre su come la corruzione, le mafie e le frodi impattano sull'economia legale, sulle istituzioni e sulla società civile, sulla valutazione dei rischi e sugli strumenti che le Pubbliche Amministrazioni hanno a disposizione per promuovere azioni concrete di prevenzione e di contrasto. Una sessione verrà anche dedicata al contesto giuridico in cui si inseriscono le nuove normative nazionali ed europee.

Tra gli interventi ci saranno autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni tra cui l’assessore alla legalità della città di Torino Marco Porcedda, delle forze dell’ordine e della magistratura, docenti universitari ed esperti di società nazionali ed internazionali. Tra loro le professoresse Nicoletta Parisi e Diletta Gazzaroli dell’Università Cattolica di Milano e Joselle D’Agnes dell’Università degli Studi di Torino, Marianna Vintiadis, Forensic Investigations & Intelligence di RSM Italy, Roberto Gerardi, Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Perugia e il Generale Giovanni Salerno della Guardia di Finanza.

«Si tratta di un importante primo incontro che la nostra Amministrazione, insieme alla Segreteria Generale della nostra Città - afferma l’assessore alla legalità della città di Torino Marco Porcedda – ha attivato in collaborazione con Avviso Pubblico. Un’opportunità per gli amministratori locali, i nostri dirigenti, funzionari e i dipendenti pubblici, responsabili anticorruzione per prevenire e contrastare la corruzione nella Pubblica Amministrazione e aumentare la consapevolezza dei dipendenti pubblici sui principi di etica e integrità».