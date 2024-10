Il vescovo di Torino Repole nominato cardinale da Papa Francesco

Il vescovo di Torino Roberto Repole è stato nominato cardinale da Papa Francesco. Sua Santità, nel corso dell'Angelus, ha annunciato che l'8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione di nuovi cardinali.

Sono ventuno e arrivano da tutte le parti del mondo. Tra loro appunto monsignor Repole e Baldassarre Reina, "da oggi vicario generale della diocesi di Roma". Il successore di monsignor Cesare Nosiglia è stato ordinato vescovo di Torino il 7 maggio 2022.

A congratularsi per il nuovo incarico, a nome anche del Consiglio Regionale, il presidente Davide Nicco. "È un riconoscimento motivo di grande orgoglio per Torino, per Susa e l'intera nostra regione che testimonia il suo profondo impegno pastorale e spirituale che ha dimostrato in questi anni come Arcivescovo".