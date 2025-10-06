Piscina di Luserna San Giovanni, chiusura prevista a fine 2026 per la ristrutturazione

È prevista per il 31 dicembre 2026 la chiusura della piscina comunale di Luserna San Giovanni. Durante il Consiglio comunale di mercoledì 1° ottobre l’Amministrazione ha aggiornato le tempistiche per l’inizio del cantiere milionario destinato a una ristrutturazione radicale dell’edificio di via Airali.
“Con qualche mese di ritardo rispetto a quanto ci aspettavamo, a luglio la Regione ha approvato il progetto preliminare dei lavori – rivela il sindaco Duilio Canale –. Ora abbiamo un anno di tempo per procedere con la progettazione esecutiva degli interventi”.
Definita la tempistica della progettazione esecutiva, diventa possibile stimare con più certezza l’inizio del cantiere: “Auspichiamo che i lavori partano a inizio del 2027 e quindi la piscina verrà chiusa a fine 2026”, conclude.