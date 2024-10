Cumiana: ucciso da una fucilata un volatile protetto

È stato ucciso da una fucilata con munizionamento a pallini, normalmente adottata per la caccia alle anatre. Ma il volatile era protetto dalla legge e la Lac di Pinerolo ha denunciato l'accaduto all'Autorità Giudiziaria, perché il suo abbattimento è un reato.

La carcassa è stata rinvenuta il 21 settembre in una zona umida di Cumiana, durante un consueto controllo delle guardie venatorie Lac sull'attività di caccia e la prevenzione del bracconaggio.

Vittima della fucilata è una Garzetta, un piccolo airone dal piumaggio bianco, non cacciabile. Per accertare a fondo le cause della morte, la carcassa è stata sottoposta a una radiografia in una clinica veterinaria del territorio.

A seguito dell'episodio, Lac invita "i cittadini a segnalare i casi di bracconaggio e i casi di potenziale illecito venatorio di cui vengono a conoscenza: la fauna selvatica è per legge patrimonio indisponibile dello Stato ed è quindi interesse e facoltà di tutti i cittadini contribuire alla sua tutela". Le segnalazioni si possonl effettuare al 3491410871.