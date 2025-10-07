Dopo il Mercato dei Fiori, Go Fit guarda all’ex Moi: via libera della giunta

Go Fit ci mette (di nuovo) una pezza. Dopo la riqualificazione del Mercato dei Fiori ora interviene su un altro angolo della città. Un nuovo cuore sportivo batterà presto in via Giordano Bruno, nell’area Ex Moi. E c’è il via libera del comune. La Giunta ha vagliato il riconoscimento di pubblico interesse per il project financing presentato da Go Fit Italia che prevede la realizzazione di un moderno centro sportivo da oltre 10.000 mq nell’area degli ex mercati generali, riqualificando parte delle storiche arcate.

Presentato a giugno, il progetto prevede spazi per fitness, nuoto, discipline sportive e aree dedicate a famiglie e bambini, con una ludoteca e punti ristoro. Il tutto su un unico livello, pensato per essere accessibile e inclusivo.

Il centro, nato in accordo con la Città, garantirà, da accordi, tariffe agevolate e corsi dedicati a famiglie e anziani, promuovendo uno stile di vita attivo e coinvolgendo il quartiere. Insomma, un tassello nel piano di rigenerazione urbana dell’ex Moi.

“Questa proposta va ad integrarsi con le altre progettualità e i progetti strategici per la rinascita dell'area dell’ex Moi - dichiara l'assessore Domenico Carretta -. Per dare concretezza al progetto ci sarà un preciso iter da seguire; intanto siamo soddisfatti di questa proposta, che può ridare vita a uno dei luoghi simbolo di Torino 2006, mantenendo una vocazione sportiva e aprendosi al quartiere in modo inclusivo. La priorità della Città, come sempre in questi casi, è quella di garantire l'accesso alla cittadinanza attraverso il meccanismo delle convenzioni”.

Il prossimo passo sarà la pubblicazione di un avviso pubblico, che permetterà ad altri soggetti interessati di presentare proposte alternative. Trascorsi 60 giorni, si potrà avviare la fase negoziale del procedimento.