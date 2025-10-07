 / Attualità

Meteo, l'autunno si traveste da estate: Sul Torinese tempo stabile per tutta la settimana

Qualche nuvola in più potrebbe presentarsi tra mercoledì e giovedì

Settimana di stabilità per il meteo su Torino e provincia

Tempo stabile per tutta la settimana. Da oggi e per tutta la settimana le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da presenza di alta pressione e stabilità. Tuttavia in quota a metà settimana sarà presente una blanda circolazione depressionaria che porterà qualche nuvola in più tra mercoledì e giovedì. Temperature in media o poco più calde.

Fino a venerdì 10 ottobre a Torino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso grazie all'aria più secca entrata ieri e oggi. Tra mercoledì sera e giovedì più nuvoloso con qualche possibile debole pioggia sulle Alpi. Poi di nuovo bel tempo venerdì. Possibili nebbie in pianura alla notte e primo mattino.

Temperature in rialzo fino ad oggi, poi rientreranno nella media del periodo. Le massime saranno comprese tra 21 e 23 °C, mentre le minime tra 11 e 13 °C. I venti, a parte oggi con ancora residue raffiche di Foehn sulle Alpi, saranno poi assenti o deboli variabili.

Nel fine settimana non si prospettano cambiamenti significativi, con ancora bel tempo e sole.

Per approfondimenti legati al territorio di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.

Datameteo

