Dopo il successo della scorsa edizione torna per la giornata della Fiera Regionale del Fungo Porcino di Giaveno Cà del Güst (dalle 14.30 alle 19.00 in piazza Mautino) con un vasto programma curato da Marco Fedele Direttore Creativo e Comunicazione della Fiera e presentato in collaborazione con Dario Ujetto Eatpiemonte.

Il filo conduttore di questa edizione è Il fungo porcino è POP. La cucina popolare... e di Montagna!. La cucina popolare di montagna - o cucina alpina o di rifugio - è caratterizzata da piatti sostanziosi e tradizionali preparati con ingredienti locali e stagionali. Questa cucina riflette la storia e le tradizioni delle comunità montane adattandosi alle risorse disponibili e alle esigenze di chi vive e lavora in montagna. A Cà del Güst si farà un quadro chiaro di questa tipologia di cucina attraverso laboratori, show cooking e talk show con produttori, ristoratori, chef, sommelier, artigiani di Giaveno e della Val Sangone. Previsti incontri/chiacchiarate con scrittori e giornalisti.





