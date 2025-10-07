 / Eventi

Aspettando Sinner e gli altri campioni del tennis, in piazza D’Armi torna l’atmosfera da Atp Finals

Giorno dopo giorno cresce il villaggio che ospiterà le attività collaterali alla grande manifestazione della racchetta. Il cantiere procede senza sosta

Come un calendario dell’avvento, ma scandito da tendoni, tensostrutture e macchinari da lavoro. Torino si avvicina alla nuova edizione delle Atp Finals e di fronte all’Inalpi Arena torna a crescere il villaggio che ospiterà le attività collaterali rispetto alle gare tra i campioni della racchetta.

Sinner, Alcaraz e gli altri dominatori della classifica ATP saranno in campo da domenica 9 novembre a domenica 16: sfide all’ultimo game per portarsi a casa il trofeo dei trofei. Una sensazione di essere al centro del mondo cui Torino ha fatto una certa abitudine, ma i residenti di Santa Rita e Borgo Filadelfia hanno ormai sviluppato una certa famigliarità anche con questo cantiere “continuo” che ciclicamente smonta e rimonta il Villaggio.

Al suo interno ci sarà spazio per i media, ma anche per le aree degli sponsor e di tutte le attività di intrattenimento collegate alle ATP Finals. E insieme alle prime foglie che cadono dai rami, uno dei polmoni verdi di Torino si sta abituando anche alle strutture che crescono, tra operai e macchinari in movimento e le transenne che - ormai per qualche mese - impediranno l’accesso al prato di fronte all’Inalpi Arena. Quello che d’estate è rifugio per chi ama prendere il sole, giocare a pallone o anche solo trascorrere qualche ora all’aria aperta. Ma adesso è tempo di lavori: le Finals non aspettano.

Massimiliano Sciullo

