Aspettando Sinner e gli altri campioni del tennis, in piazza D’Armi torna l’atmosfera da Atp Finals

Sinner, Alcaraz e gli altri dominatori della classifica ATP saranno in campo da domenica 9 novembre a domenica 16: sfide all’ultimo game per portarsi a casa il trofeo dei trofei. Una sensazione di essere al centro del mondo cui Torino ha fatto una certa abitudine, ma i residenti di Santa Rita e Borgo Filadelfia hanno ormai sviluppato una certa famigliarità anche con questo cantiere “continuo” che ciclicamente smonta e rimonta il Villaggio.

Al suo interno ci sarà spazio per i media, ma anche per le aree degli sponsor e di tutte le attività di intrattenimento collegate alle ATP Finals. E insieme alle prime foglie che cadono dai rami, uno dei polmoni verdi di Torino si sta abituando anche alle strutture che crescono, tra operai e macchinari in movimento e le transenne che - ormai per qualche mese - impediranno l’accesso al prato di fronte all’Inalpi Arena. Quello che d’estate è rifugio per chi ama prendere il sole, giocare a pallone o anche solo trascorrere qualche ora all’aria aperta. Ma adesso è tempo di lavori: le Finals non aspettano.