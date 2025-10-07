 / Eventi

Eventi | 07 ottobre 2025, 12:28

“Un Passo Avanti”, il primo torneo di Street Basket anima via Di Nanni

Sfida a canestro tra giovani e famiglie. Dopo il torneo, cena popolare e dj-set

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Giovedì 9 ottobre, dalle 18 alle 20, la via pedonale Di Nanni si trasforma in un campetto da basket a cielo aperto. È il debutto del primo torneo di Street Basket “Un Passo Avanti”, un evento organizzato dall’associazione Fuoriluogo in collaborazione con Uisp, che punta a riportare vita, sport e socialità nelle strade del quartiere.

Un torneo aperto a tutti

Sul tratto pedonale verrà allestito un campo temporaneo per ospitare un mini torneo amichevole, con 4 squadre da 5 giocatori ciascuna. A scendere in campo non saranno solo sportivi, ma anche giovani, genitori, bambini e abitanti del quartiere, in un mix di generazioni, esperienze e storie.

L’obiettivo è semplice e potente: riappropriarsi degli spazi pubblici e viverli come luoghi di incontro, gioco e condivisione. “Vogliamo far rivivere via Di Nanni come lo spazio di possibilità comunitaria che merita di essere - spiegano gli organizzatori -. Lo sport è un modo per ritrovarsi, conoscersi e costruire legami di vicinato”.

Il “Terzo Tempo”

Dalle 20.30 alle 22.30 la festa continua con il “Terzo Tempo!”, una cena popolare organizzata in collaborazione con il Social Table della Pizzeria Fracchia e Fuoriluogo. La serata sarà accompagnata dal dj-set di MissLead, giovane e talentuosa DJ torinese, per un momento conviviale aperto a tutti.

ph.ver.

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?
Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:
- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498
- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO
- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.
TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.
Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium