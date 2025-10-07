“Un Passo Avanti”, il primo torneo di Street Basket anima via Di Nanni

Giovedì 9 ottobre, dalle 18 alle 20, la via pedonale Di Nanni si trasforma in un campetto da basket a cielo aperto. È il debutto del primo torneo di Street Basket “Un Passo Avanti”, un evento organizzato dall’associazione Fuoriluogo in collaborazione con Uisp, che punta a riportare vita, sport e socialità nelle strade del quartiere.

Un torneo aperto a tutti

Sul tratto pedonale verrà allestito un campo temporaneo per ospitare un mini torneo amichevole, con 4 squadre da 5 giocatori ciascuna. A scendere in campo non saranno solo sportivi, ma anche giovani, genitori, bambini e abitanti del quartiere, in un mix di generazioni, esperienze e storie.

L’obiettivo è semplice e potente: riappropriarsi degli spazi pubblici e viverli come luoghi di incontro, gioco e condivisione. “Vogliamo far rivivere via Di Nanni come lo spazio di possibilità comunitaria che merita di essere - spiegano gli organizzatori -. Lo sport è un modo per ritrovarsi, conoscersi e costruire legami di vicinato”.

Il “Terzo Tempo”

Dalle 20.30 alle 22.30 la festa continua con il “Terzo Tempo!”, una cena popolare organizzata in collaborazione con il Social Table della Pizzeria Fracchia e Fuoriluogo. La serata sarà accompagnata dal dj-set di MissLead, giovane e talentuosa DJ torinese, per un momento conviviale aperto a tutti.