Aggressione medici nei pronto soccorso, Riboldi: "In corso gara per mettere le guardie armate"

Dopo le aggressioni a medici ed infermieri, nei pronto soccorso dei Piemonte arrivano le guardie armate. Dopo gli ultimi episodi della scorsa settimana, quando sette operatori sanitari dell'ospedale di Ciriè sono stati feriti da un esagitato, i sindacati avevano sollecitato la Regione chiedendo "la presenza continua di vigilanza armata".

Ma non è l'unica misura che la Regione intende mettere in campo per garantire sicurezza agli operatori sanitari. Riboldi ha aggiunto infatti che con l’aggiornamento di giugno del “Progetto accoglienza e umanizzazione in Pronto soccorso” è prevista la presenza di un referente per la gestione dei conflitti con gli utenti in attesa, così come la figura dell’assistente in sala d’attesa, da reperire nell’ambito delle associazioni di volontariato, che possono svolgere il ruolo di mediatore delle relazioni tra il personale sanitario e i cittadini.