Dopo il raid vandalico i volontari rimuovono le scritte dal monumento

E’ stato ripulito da un gruppo di volontari dell’associazione nazionale Alpini di Parella il monumento che commemora i Dispersi sul Fronte russo, in corso Svizzera all’angolo con via Medici. Lo stesso era stato imbrattato qualche giorno fa con la scritta “Free Gaza”.

All’intervento di rimozione della scritta a bomboletta, ha preso parte il coordinatore della commissione ambiente della Circoscrizione 4 Lorenzo Ciravegna. “Giusto e doveroso - spiega Ciravegna - restituire decoro ai nostri monumenti”.

Sul caso si era espresso anche il capogruppo della Lega alla 4, Carlo Morando. “L’imbrattamento della lapide a memoria dei caduti in Russia è un gesto di grande ignoranza e di mancanza di rispetto per le migliaia di soldati italiani morti lontano dalle loro case - così Morando - ma è anche la dimostrazione di quella allergia alle istituzioni, alle divise, alla democrazia e ai valori della Patria che troppo spesso i manifestanti proPal dimostrano di avere”.