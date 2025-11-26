Controlli straordinari in Barriera, identificate e allontanate 7 persone

Continuano i controlli straordinari del territorio “Alto Impatto” coordinati dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino.

Questa mattina, l’attività congiunta interforze si è focalizzata nel sottopasso sito fra Corso Venezia e corso Grosseto, zona ove insiste da settimane una situazione di degrado urbano, con diverse baracche costruite con mezzi di fortuna e masserizie varie fra le quali trovano rifugio persone senza fissa dimora.

Nella circostanza, sono state identificate ed allontanate 7 persone, 5 cittadini italiani e due extracomunitari. Un uomo è stato denunciato per violazione dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. In considerazione della grande mole di materiale da rimuovere, è stato necessario l’impiego di 3 bilici; sono ancora in atto le procedure per la rimozione delle masserizie.

L’attività di controllo, coordinata dal Commissariato di Polizia “Barriera di Milano”, con il concorso di operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del V Reparto Mobile di Torino, di unità cinofile della Polizia di Stato, di personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, ha consentito l’identificazione complessiva di 65 persone; la bonifica dell’area insistente sull’asse di Corso Venezia si inserisce fra gli interventi di contrasto al degrado urbano condotti dalle forze di polizia nelle ultime settimane nell’area del Parco Sempione.

I controlli nella zona continueranno con cadenza regolare.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.