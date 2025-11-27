Istigava con video a organizzare ronde punitive contro gli stranieri: sequestrati i profili social

Attraverso profili social pubblici, seguiti da migliaia di follower, pubblicava numerosi video in cui commentava episodi che riguardavano crimini commessi da stranieri, evidenziando la necessità di organizzare delle “ronde” per reprimere il fenomeno.
Oggi la Polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito nei confronti di questo soggetto un decreto di sequestro preventivo per i reati di istigazione a delinquere ed usurpazione di funzioni pubbliche.
Lo stesso soggetto era già stato sottoposto a perquisizione domiciliare per aver effettuato ronde in quartieri periferici di Torino per allontanare gli spaccaitori, anche con vere e proprie aggressioni fisiche.