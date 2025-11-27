Spacca la vetrina con un tombino e ruba 15 bottiglie: ladro arrestato in San Salvario

Colpo notturno in un negozio di corso Vittorio Emanuele II, a due passi dalla stazione di Porta Nuova. Poco dopo la mezzanotte, un uomo di 40 anni ha infranto la vetrina di un esercizio commerciale lanciando contro il vetro un tombino preso dalla strada. Poi ha arraffato 15 bottiglie di superalcolici ed è scappato a piedi verso San Salvario.

Il furto, però, è durato poco. Il rumore dell’allarme ha attirato una pattuglia della Polizia che si trovava in zona. Gli agenti del Commissariato Centro hanno raggiunto l’uomo e lo hanno fermato mentre tentava la fuga con la refurtiva ancora in mano. Le bottiglie sono state recuperate e restituite al proprietario del negozio già nella notte.

Oltre all’arresto per tentato furto aggravato, sul 40enne pendeva anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. Ora è in cella.