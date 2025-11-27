Un’ora di attesa sotto casa di Veronese, poi l’agguato: le immagini che incastrano Nicastri [VIDEO]

Qualche secondo per l’aggressione e un’attesa lunga un’ora. Questi i tempi dell’agguato. Michele Nicastri, ingegnere di 39 anni, nascosto dietro un’auto parcheggiata, si muove. Sono le 1:39:21 della notte del 23 ottobre quando l’uomo esce dal suo nascondiglio. Pochi istanti dopo, Marco Veronese viene colpito. L’attesa nel parcheggio è un dettaglio preciso, una sequenza di immagini che è stata fondamentale nell’inchiesta sull’omicidio dell’imprenditore 49enne, ucciso in via Sabotino, a Collegno. Un’esecuzione premeditata, ora documentata da fotogrammi che sembrano parlare da soli. Nessun gesto impulsivo: l’aggressore aspetta, studia i movimenti della vittima, poi agisce con freddezza.

Le immagini, rese note dalla Procura, rappresentano un tassello chiave nel mosaico della ricostruzione di quanto è accaduto.

Veronese cammina tranquillo, ignaro di ciò che sta per accadere. Nicastri, nascosto, osserva in silenzio. Quando Veronese getta a terra la sigaretta e si dirige verso l’ingresso del palazzo, Nicastri si muove.

La giacca blu, lo zaino sulle spalle, il passo rapido ma controllato: emerge all’improvviso, raggiunge la vittima. Veronese si accorge della presenza solo un attimo prima, si gira, tenta di difendersi. Ma non ha scampo. Le immagini documentano una colluttazione violenta, breve e disperata. Poi il sangue. Sono decine le coltellate che lo freddano sull’asfalto.

Ma quello che importante nelle immagini, analizzate dai carabinieri del nucleo investigativo, è l’arrivo di Michele Nicastri: è mezzanotte, più di un'ora prima, quando l’ingegnere informatico compare in scena. Da lì, il tempo scorre verso il delitto: la lunga attesa, il nascondiglio dietro un’auto, poi l’omicidio e infine la fuga.



Per giorni il caso è rimasto senza un colpevole. Poi lo scorso 3 novembre l’arresto di Nicastri che ha confessato il delitto, ma non la premeditazione.