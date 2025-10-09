Fuochi d'artificio e materiale pirotecnico rinvenuti nelle cantine di una casa Atc di via Verolengo

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 ottobre, in occasione di un consueto sopralluogo manutentivo, personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa ha rinvenuto nel corridoio delle cantine del complesso di edilizia sociale di via Verolengo 115 diverse scatole di materiale sospetto.
I tecnici Atc hanno subito allertato la Polizia Locale di Torino. Arrivati sul posto, gli agenti del Reparto Polizia Abitativa hanno accertato la presenza di un importante quantitativo di materiale pirotecnico, depositato nelle parti comuni delle cantine senza alcuna precauzione. Si trattava di ben 33 scatole contenenti ciascuna 100 fuochi artificiali, per un totale di circa 16 kg di polvere esplodente, di categoria F2 (vendibile solo ai maggiorenni).
La Polizia Locale ha richiesto l’intervento di una pattuglia di artificieri della Polizia di Stato, per effettuare una verifica del materiale rinvenuto. Le scatole di fuochi artificiali sono quindi state trasportate in sicurezza in un deposito autorizzato, in attesa della distruzione.