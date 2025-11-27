 / Viabilità e trasporti

Venerdì nero per i passeggeri di Torino e provincia: bus in sciopero per 24 ore

Tutti i dettagli e le fasce di garanzia

Venerdì nero per i pendolari che dovranno spostarsi con i mezzi pubblici a Torino e provincia. Il 28 novembre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a cui aderiscono i sindacati USB e CUB Trasporti per diverse tematiche economico-sociali.

Le fasce di garanzia

Nel capoluogo piemontese e prima cintura i pullman e la linea 1 della metropolitana saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Medesimo orario di apertura per i centri di servizio. I mezzi extraurbani ed il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Torino Rebaudengo-Ceres) circoleranno da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Negli altri orari i mezzi pubblici potrebbero non viaggiare. 

Possibili disagi 

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza. "Lo sciopero - fanno sapere dell'azienda di corso Turati - potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela".

Cinzia Gatti

