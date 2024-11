Il Maestro Pinchas Steinberg apre la stagione dei Concerti al Teatro Regio: 8 appuntamenti da stasera al 9 giugno 2025

La grande musica torna protagonista al Teatro Regio con la nuova Stagione dei Concerti, che prenderà il via questa sera, mercoledì 27 novembre. Otto serate di musica sinfonica e corale accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso il classicismo viennese e le innovazioni del Novecento, con interpreti di fama internazionale.

Un’apertura tra Mitteleuropa e America

L’inaugurazione sarà affidata al rinomato direttore d’orchestra Pinchas Steinberg, che guiderà l’Orchestra del Teatro Regio in un programma intitolato "Mondi", dedicato ai compositori boemi Bedřich Smetana e Antonín Dvořák. Due autori che incarnano l'anima della Mitteleuropa pur con l'influenza della cultura americana.

Steinberg, già acclamato per la sua interpretazione del Trittico pucciniano che ha chiuso la scorsa stagione del teatro lirico cittadino, torna sul podio del Regio con la sua profonda conoscenza del repertorio sinfonico e operistico, che lo hanno reso uno dei direttori più apprezzati a livello internazionale.

"Sono però preoccupato dal futuro", ha spiegato durante la conferenza di presentazione dell'evento, "perché un po' in tutto il mondo sta scomparendo la cultura musicale classica. C'è molta ignoranza, soprattutto tra i più giovani. E il rischio è che tra 20-30 anni non ci saranno più giovani che nella vita vorranno fare gli orchestrali o i cantanti lirici. Rischiamo di disperdere un patrimonio importantissimo che invece andrebbe tutelato e difeso, a maggior ragione in un Paese come l'Italia".

Otto appuntamenti tra sinfonia e coralità

Dopo l'evento di apertura, la Stagione dei Concerti del Regio proseguirà fino al 9 giugno 2025. Per un cartellone di otto concerti che vedranno alternarsi l’Orchestra del Teatro Regio (e, in due occasioni, il Coro) con la Filarmonica TRT.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 14 gennaio 2025, con un programma dal titolo "Armonia" diretto da James Conlon e che prevede lo struggente Stabat Mater di Francis Poulenc e la monumentale Sinfonia in re minore di César Franck. Poi toccherà a "Cover", primo degli appuntamenti con la Filarmonica. Per il programma completo si può trovare sul sito del teatro Regio o alla pagina dedicata.