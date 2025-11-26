Sebastopoli-Tripoli, la freccia per la svolta a sinistra che non convince la Città

L'incrocio tra via Tripoli e corso Sebastopoli

Garantire una svolta più efficace verso sinistra, riducendo le code che si formano all'incrocio tra via Tripoli e corso Sebastopoli (nel quartiere Santa Rita) dove sono attualmente in corso i lavori di restyling dell'area mercatale. E' la richiesta formalizzata nell'ultima commissione Viabilità dal capogruppo di Lista Civica per Torino, Maurizio Versaci.

Il consigliere ha proposto di aggiungere all'impianto semaforico anche una freccia per la svolta a sinistra per chi proviene da via Tripoli sud verso corso Allamano. Secondo Versaci, la modifica migliorerebbe la fluidità del traffico, riducendo le code, e aumenterebbe la sicurezza dei pedoni che frequentano l’area mercatale.

Dal Comune di Torino, però, arrivano chiarimenti: non sono previsti cambiamenti delle fasi semaforiche, poiché per introdurre una corsia di svolta servirebbero due corsie dedicate - una per chi va dritto e una per chi svolta - cosa non realizzabile nell’attuale configurazione. L’amministrazione sottolinea che al massimo si potrebbe valutare un allungamento della luce rossa per chi proviene dal senso opposto di via Tripoli, così da facilitare il deflusso delle auto.