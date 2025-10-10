Timori per l'ordine pubblico, niente biglietti per i tifosi in arrivo da Napoli per la partita contro il Toro

In adesione alle valutazioni formulate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore di Torino, il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto in data odierna il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Campania, in vista della partita di calcio in programma il prossimo 18 ottobre presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

L’ordinanza, adottata per assicurare in via preventiva la tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica in occasione della competizione sportiva, dispone:

per tutti i residenti nella regione Campania, il divieto di vendita di biglietti per tutti i settori dello stadio, ivi compreso il settore ospiti, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della SSC Napoli. Sono esenti da tale misura i possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC “Cuore Granata” se sottoscritta prima del 31 agosto 2025;





il divieto di vendita dei biglietti in tutte le ricevitorie/punti vendita abilitati della Regione Campania;





acquisto nei settori Tribuna Nord e Tribuna Sud riservato solo ai possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC “Cuore Granata”;





incedibilità dei titoli d’ingresso.