Slitta approvazione progetto preliminare Piano Regolatore, Mazzoleni: "Entro 2026 via libera al definitivo"

La giunta Lo Russo punta ad approvare il nuovo Piano Regolatore Generale entro la fine del mandato: a confermarlo l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. L’ex sindaca Chiara Appendino nel 2020 aveva avviato l’iter per arrivare alla revisione del Pgr, non riuscendo però ad arrivare al termine.

Deadline spostata per il progetto preliminare

Mazzoleni oggi in Consiglio Comunale ha ribadito che l’iter è in corso, anche se rispetto al cronoprogramma originale si registrano dei ritardi nell’adozione del progetto preliminare. La deadline per quest’ultima, fissata inizialmente a fine 2024, è stata “posticipata rispetto alle prime valutazioni”.

“Si tratta solo di una ridefinizione – ha chiarito l’esponente della giunta – delle milestone intermedie del lavoro, mentre rimane invariato l’obiettivo di approvazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo entro il mandato”. Per rispettare queste tempistiche, il progetto preliminare dovrà ottenere il via libera entro il 2025.

La replica

“Il piano regolatore – ha replicato Firrao - è il progetto futuro della città, quello che deve dare una guida alle attività del Comune”. “La paura è che questa Giunta non riesca a portare a compimento l’iter per l’approvazione del nuovo piano prima della fine del mandato, che sancirebbe il fallimento di uno degli obiettivi principali sbandierato dal sindaco in questi anni” ha concluso il vicecapogruppo.