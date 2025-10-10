Con MetropoliCane Nichelino si schiera dalla parte degli amici a 4 zampe

Nichelino si conferma ancora una volta Comune amico degli animali. All'informagiovani di via Galimberti 3 inizia una serie di cinque incontri il venerdì sera alle 20.45, a partire dal 10 ottobre, per il progetto MetropoliCane che prevede appunto 5 seminari di educazione "Cinocivica" e lo sportello in area cani dedicato ai residenti.

In cosa consiste il progetto

Ingresso libero a tutti gli appuntamenti ma senza amici a 4 zampe. Agli incontri non è infatti prevista la presenza dei cani.

Ai seminari interverranno gli esperti di PawTherapy Asd Aps che si occupano di educazione cinofila e interventi assistiti con animali, l'assessore alle Politiche animaliste della Città di Nichelino Fiodor Verzola.

Il calendario degli appuntamenti

10 ottobre: ABC del cane. Capirlo per educarlo al meglio

Capirlo per educarlo al meglio 24 ottobre: Passo a due. Gestione passeggiata al guinzaglio e Zampe urbane. Convivenza negli spazi pubblici

Gestione passeggiata al guinzaglio e Convivenza negli spazi pubblici 7 novembre: SOS arrivo . Come scegliere e accogliere un cane

. Come scegliere e accogliere un cane 21 novembre: Il cane sereno. Affrontare ansia, stress e problemi comportamentali

Affrontare ansia, stress e problemi comportamentali 5 dicembre: presentazione del libro "Cane pensato" con Luca Spennacchio

A chi è rivolto

Per chiunque abbia adottato un cane o stia pensando di adottarne uno. Perché solo conoscendo meglio il nostro amico a quattro zampe si può fare una scelta consapevole (ed evitare nuovi dolorosi casi di abbandono).