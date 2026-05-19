Abitare da Regina (glamour): alla Palazzina di Stupinigi 'rivive' Margherita di Savoia

Arredi, interni e dettagli decorativi raccontano un’epoca, ma anche un modo di abitare. “Abitare da Regina. Arredi, interni e gusto di Margherita” - l’ultimo appuntamento, venerdì 22 maggio, del ciclo di conferenze “Margherita a Stupinigi e il suo tempo” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi - è dedicato alla figura della prima Regina d’Italia tra modernità, gusto, passione per le automobili e trasformazioni culturali.

Vita e passioni di Margherita di Savoia

L’incontro, in programma a partire dalle ore 16 nella residenza sabauda del Comune di Nichelino, approfondisce gli spazi di vita e rappresentanza di Margherita di Savoia, mostrando ambienti, arredi e scelte estetiche come espressione di identità, potere e cultura del tempo. Un percorso tra storia, collezionismo e design che restituisce il gusto di fine Ottocento e il ruolo della sovrana nella definizione di nuovi modelli di eleganza e abitare. Non a caso, è stata definita una regina 'glamour', per quanto era avanti rispetto alle mode dell'epoca.

Intervengono Stefania De Blasi, Responsabile Area Comunicazione e Documentazione, Centro Conservazione Restauro "La Venaria Reale" e Viviana Maria Vallet, dirigente Patrimonio storico artistico e gestione siti culturali del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Regione autonoma Valle d'Aosta. A seguire, visita guidata nell’Appartamento di Levante.