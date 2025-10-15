Emergenze idrauliche: 48 imprese edili nell'elenco regionale del pronto intervento

Su iniziativa della presidente di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta, Paola Malabaila, e grazie alla collaborazione dell’assessore regionale Marco Gabusi, del presidente UPI Piemonte Alessandro Lana, del presidente ANCI Piemonte Davide Gilardino e dell’AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, è stato stilato un elenco di imprese edili qualificate pronte a intervenire in caso di emergenze idrauliche sul territorio piemontese.

L’iniziativa, nata a seguito di un confronto avviato durante l’estate con Regione Piemonte e AIPO, mira a garantire risposte rapide ed efficaci in caso di piene, frane, dissesti, ostruzioni degli alvei o altre calamità naturali.

Sono 48 le imprese già inserite nell’elenco, per un totale di 765 addetti distribuiti su tutte le province. Le aziende coinvolte dispongono di mezzi, attrezzature e competenze specifiche per operare in condizioni critiche, assicurando reperibilità e attivazione immediata in contesti di urgenza.



“La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per fronteggiare le emergenze con efficacia - commenta Paola Malabaila, presidente ANCE Piemonte e Valle d'Aosta - Questo elenco rappresenta un passo concreto verso una gestione più rapida e organizzata delle crisi idrauliche, valorizzando le competenze delle imprese piemontesi e rafforzando il legame con la Protezione Civile e con AIPO. Il sistema associativo è pronto a mettere in campo risorse e professionalità per tutelare il territorio e la sicurezza dei cittadini piemontesi.”

“Il sistema dell’emergenza in Piemonte si dota, con questa iniziativa, di un ulteriore tassello che consentirà di agire tempestivamente e potendosi affidare ad aziende conosciute e legate al territorio - è il commento di Marco Gabusi, assessore regionale alle Opere Pubbliche, , alla difesa del suolo e alla Protezione civile del Piemonte - Per questo motivo la Regione si è messa a disposizione per facilitare il rapporto tra enti locali e operatori economici piemontesi.”

