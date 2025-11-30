A Rivoli una rotonda celebra il Grande Torino: svelata la nuova targa alla presenza anche di Paolo Pulici

Oltre duecento persone, un abbraccio collettivo e tutto il calore della città: così Rivoli ha reso omaggio questa mattina, sabato 29 novembre 2025, al Grande Torino, inaugurando la nuova targa dedicata alla storica squadra in Largo Susa. Un momento di memoria condivisa che ha trasformato la rotonda in un piccolo stadio granata a cielo aperto.

A rendere ancora più speciale la cerimonia, la presenza di alcune glorie intramontabili del Torino: Paolo Pulici, Claudio Sala, Rosario Rampanti, Giancarlo Cereser, Giovanni Fossati e Alberto Pallavicini.



Accolti da lunghi applausi e grande affetto, gli ex campioni hanno salutato i tifosi in un clima di autentica emozione granata. La mattinata si è poi conclusa con un rinfresco aperto al pubblico insieme a una rappresentanza del fan club.

La rotonda era stata dedicata al Grande Torino nel 2009 su iniziativa di Carlo Bellino, allora membro dell’amministrazione guidata da Guido Tallone. Con la nuova targa, il Comune rinnova quel gesto simbolico e restituisce piena visibilità all’omaggio rivolto a una squadra che, scomparsa nel tragico incidente di Superga, continua a incarnare valori sportivi e umani senza tempo.



"Ricordare il Grande Torino significa ricordare un esempio che va oltre il calcio: impegno, lealtà, unità, senso della squadra - ha dichiarato il sindaco Alessandro Errigo -. Ringrazio le vecchie glorie per la loro presenza e i cittadini accorsi così numerosi. Ho ricordato con piacere Carlo Bellino, che nel 2009 ebbe l’intuizione di dedicare la rotonda al Grande Torino: un segno che oggi abbiamo voluto rendere nuovamente visibile e condiviso. Le parole di Paolo Pulici – prima di essere calciatori, è importante essere uomini – restano impresse anche a me. Passando da Largo Susa, ci fermeremo un istante a pensare a ciò che il Grande Torino ha rappresentato e rappresenta ancora oggi".