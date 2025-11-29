Con Natale è Reale la magia delle feste accende la Palazzina di Stupinigi [FOTO e VIDEO]

Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi da stamattina si sono trasferiti nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Con l'inaugurazione dell'ottava edizione di Natale è Reale la residenza sabauda del Comune di Nichelino inizia a respirare la magica atmosfera delle feste grazie ad una kermesse che è diventata un punto di riferimento non solo per i residenti della cintura sud di Torino.

Lo testimoniano i numeri: la manifestazione ideata e realizzata da Editori Il Risveglio con circa 30.000 presenze in tre week end e 3000 bambini (dal nido alle primarie) che arrivano in gita scolastica, contribuisce alla valorizzazione territoriale e turistica di Stupinigi con un evento in programma in questo ultimo fine settimana di novembre e nei primi due di dicembre.

Tra conferme e novità

Il Villaggio degli Elfi è ogni anno ricco di nuove attrazioni e suggestioni, con le performance degli artisti circensi, le storie, i giochi e i laboratori gestiti da Mediares didattica e dall’associazione di promozione sociale 100per100. Santa Claus accoglie i bambini nella sua casa per scattare una foto ricordo e accogliere nel suo ufficio postale le letterine. Per una pausa di gusto ci sono le specialità dell’Xmas street food e per provare ancora una volta una salutare meraviglia ci sono la mostra dei presepi e i diorami con i trenini in movimento.

Nelle Cucine Reali del Museo della Palazzina di Caccia, le vetture da collezione animano i circuiti in movimento tra i paesaggi natalizi, mentre nella Giocolandia si può ritornare bambini con i giochi in legno di una volta, costruire nuovi oggetti con i mattoncini 2.0 di KiogoWorld e prepararsi alla festa con il truccabimbi o con la decorazione dei biscotti natalizi con l’elfa pasticcera. Per un’idea regalo sono molto stimolanti le bancarelle delle eccellenze artigiane ed enogastronomiche del Mercatino di Natale, dove si trovano doni originali e solidali. Babbo Natale concentrerà le sue energie sulla Help Olly onlus, al fine di velocizzare la ricerca per aiutare la piccola Olly nella sua lotta contro una rara malattia degenerativa, attraverso un’iniziativa di 100per100 aps, che propone laboratori di fumetto tenuti gratuitamente da noti illustratori.

Aspettando la Notte Bianca

Il regalo sarà il tema centrale dello spettacolo natalizio per tutta la famiglia “Il Dono invisibile”, cantato e ballato dal vivo dalla compagnia ShowMe. Da non mancare la Notte Bianca di sabato 6 dicembre, con l’apertura prolungata sino alle 21,30.